Оккупанты закрывают Арабатскую стрелку для гражданских. Боятся «угрозы безопасности» Крыму
Арабатская стрелка (Фото:Скриншот видео RFE/RL)
Российские оккупанты хотят закрыть для гражданских Арабатскую стрелку возле Геническа Херсонской области с 31 июля.
Об этом заявили в ФСБ, сообщает проект Крым.Реалии.
Попасть на косу смогут только сотрудники российских экстренных служб, а также граждане, выполняющие «работы оборонного значения и по ликвидации последствий ЧС [чрезвычайных ситуаций]».
«Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории РК», — заявили оккупанты, не назвав «угрозы», о которых идет речь.
В течение последних двух недель оккупанты в Крыму несколько раз сообщали о попаданиях по складам с боеприпасами, из-за чего они перекрывали трассы и отселяли людей из близлежащих населенных пунктов. В ночь на 17 июля взрыв прогремел на Крымском мосту — россияне признали, что не восстановят его до конца года.
26 июля президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам в Крыму возвращаться в Россию, пока мост «хоть как-то работает».
На Арабатской стрелке 9 и 10 июня прогремела серия мощных взрывов. Предполагали, что удар нанесли по штабу российских военных, которые могли быть на базе отдыха. Тогда ликвидировали полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.