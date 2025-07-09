Силы обороны Украины осуществили серию контратак и продвинулись на севере Сумской области , сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке за 8 июля.

Аналитики отмечают, что видеозаписи, которые были опубликованы в соцсетях и геолоцированы, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на севере и северо-востоке Кондратовки Сумской области.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 7 июля, что украинские войска продвинулись между Кондратовкой и Константиновкой и на восток от Алексеевки и вошли в Новониколаевку.

Российские так называемые «военкоры» 8 июля заявляли, что украинские войска вошли в Кондратьевку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока. По словам «военкоров», украинские войска захватили центральную и северную Кондратьевку и перерезали российские наземные линии связи вдоль дороги C-191502 Новониколаевка-Владимировка.

По словам российских блогеров, РФ развернула подразделения 40-й российской бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) к Кондратовке для поддержки российского личного состава, который отступал из населенного пункта. «Военкоры» утверждают, что 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) борется за закрепление к югу от Алексеевки, но недавние украинские наступления затрудняют эти усилия.

Инфографика: Институт изучения войны

«Российские наступления на севере Сумской области замедлились с конца мая до начала июня 2025 года, а украинские войска начали контратаку и отвоевывание территории в середине июня», — отмечают аналитики Института изучения войны.

Ситуация на Сумщине — последние новости

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

26 июня в ОТУВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

В тот же день Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.

Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.