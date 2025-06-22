«ВСУ стабилизировали фланг». DeepState заявил об освобождении Андреевки в Сумской области

Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку Сумской области . Об этом в воскресенье, 22 июня, заявил проект DeepState .

«Силы обороны Украины освободили Андреевку на Сумщине и сумели стабилизировать свой левый фланг», — утверждают аналитики.

225-й отдельный штурмовой полк после длительных боев и зачистки российских войск в селе, сумел взять его под контроль, отмечает DeepState.

«Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным проекта, враг продвинулся возле Привольного и в Шевченко Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 200−700 метров в районе Юнаковки Сумской области.

Сырский отметил, что российские войска пытаются создать «буферную зону» в приграничных районах Сумской области. В частности, враг активно штурмует позиции вблизи Юнаковки, а также пытается улучшить свое положение возле Андреевки и Алексеевки.

Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка, подчеркнул главнокомандующий.

Он также сообщил, что украинскими войсками на Сумском направлении руководит бригадный генерал Олег Апостол, который недавно занял должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, Апостол «руководит достаточно удачно».

14 июня президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал об освобождении Андреевки.

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

4 июня DeepState сообщил, что российские войска продолжают продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству пехоты и ситуация является критической из-за вероятности российских обстрелов города Сумы FPV-дронами на оптоволокне.