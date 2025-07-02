Кузан рассказал, как удалось сломать планы россиян на Сумщине

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV рассказал, как Силам обороны удалось сломать планы российских оккупантов на Сумщине.

В эфире Radio NV Кузан отметил, что когда россияне зашли на север Сумщины, их резервы оказались растянутыми.

«В районе Теткино, и на Курщине, с помощью Курского плацдарма, по этим растянутым резервам происходило системное поражение — и артиллерией, и Хаймарсами, и дронами. То есть уже в комплексе работали. В то же время передовые подразделения где-то продвигались», — сказал эксперт.

Реклама

Он добавил, что российское продвижение на Сумщине закончилось «быстрее, чем ожидалось», потому что во время наступления «стерлись» российские мотопехотные подразделения и они оккупанты применять морскую пехоту и десантников, «стирать» которых «не хотелось».

«Пришлось принимать решение. Или же им снимать с других участков фронта и перебрасывать их резервы на Сумщину. Или нужно будет отходить. Или же просто прекратить это наступление, стоять. И в этом случае [нами] был проведен ряд успешных наступательных действий, в том числе и освобождение населенного пункта Андреевка, о чем был отчет нашего высшего военного руководства. Была грамотно спланирована операция, сама кампания противодействия врагу на севере, то есть на северо-слобожанском направлении. И Андреевка стала логическим результатом уже продуманной стратегии, а не каким-то прыжком, контрударом», — продолжил Кузан.

По его словам, для россиян это стало шоком и сломало их планы.

Ситуация на Сумщине — последние новости

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

26 июня в ОТУВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время, украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

В тот же день Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.

Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.