Оккупанты продолжают штурм Северодонецка: на Азоте повредили склад с метанолом — глава Луганской ОВА 2 июня, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ уничтожают Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк Луганской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

За минувшие сутки войска РФ несколько раз целились по химзаводу Азот.

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«Попали в один из административных корпусов и в склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область», — отметил он в своем Telegram.

В результате обстрелов противника в Луганской области повреждены еще 52 дома.

«50−60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами. За 1 июня в Горском повреждено 16 домов, в Лисичанске — 15, во Врубовке — девять, в Северодонецке — шесть, Новодружеске — четыре, Николаевке — два», — резюмировал Гайдай.

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины.

По словам Гайдая, российские оккупанты заняли около 80% областного центра, в том числе восточные кварталы города.

Вечером 1 июня ВСУ совершили пробные контратаки в городе и взяли в плен шесть оккупантов.

По данным мэра Северодонецка Александра Стрюка, в городе остается 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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