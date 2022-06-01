Оккупанты захватили 80% Северодонецка, ВСУ контратаковали и взяли пленных — Гайдай 1 июня, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Дом, пострадавший в результате российского обстрела в Северодонецке (Фото:Сергій Гайдай / Луганська ОДА via Telegram)

ВСУ в среду, 1 июня, совершили пробные контратаки в Северодонецке и взяли в плен шесть оккупантов. Об этом рассказал в эфире проекта Freeдом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, сейчас российские оккупанты заняли около 80% областного центра, в том числе восточные кварталы города. В Северодонецке продолжаются уличные бои.



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«Сегодня наши ребята проводили пробные контратаки и даже на некоторых улицах немного отодвинули россиян в сторону. Взяли пленных, посмотрим, что они расскажут», — сообщил он.

Глава Луганской ОВА добавил, что все свободные территории области постоянно под российскими обстрелами, но во многие населенные пункты удается завозить гуманитарные грузы и даже эвакуировать людей — из Горской громады 1 июня вывезли нескольких человек.

«Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная», — подчеркнул Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции. Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский рассказал, что ситуация в Северодонецке довольно сложная, но защитники Украины делают все для того, чтобы сдержать противника.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 1 июня, оккупанты штурмуют Северодонецк и установили контроль над восточной частью города.

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