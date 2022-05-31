Оккупанты пытаются взять под свой контроль Северодонецк — Генштаб 31 мая, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты пытаются установить контроль над Северодонецком, а также ведут подготовку к наступлению на Северск и Райгородок.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Чтобы хоть как-то сдержать ВСУ, российские захватчики взялись минировать побережье реки Ингулец на Южнобугском направлении. Там же применяют авиацию.

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При этом Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты своим авиаударом повредили цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке.

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