Под химзаводом Азот в Северодонецке укрываются мирные жители — Гайдай

1 июня, 21:35
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Последствия обстрелов Северодонецка (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

Последствия обстрелов Северодонецка (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

Мирные жители укрываются от российских обстрелов под химзаводом Азот в Северодонецке, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в комментарии Reuters.

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«Там мирные жители в бомбоубежищах, их довольно много», — сказал он.

По данным Гайдая, на объекте все еще могут оставаться запасы опасных химикатов. При этом он подчеркнул, что второй Азовстали не будет, потому что на заводе в Мариуполе был огромный подземный город, которого нет на Азоте.

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По словам Гайдая, российские оккупанты заняли около 80% областного центра, в том числе восточные кварталы города.

По данным мэра Северодонецка Александра Стрюка, в городе остается 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Азот Сергей Гайдай Война в Украине

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