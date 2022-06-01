Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка, оккупанты пытаются окружить Лисичанск — Минобороны

1 июня, 16:49
Цей матеріал також доступний українською
Россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Войска РФ пытаются выйти на административные границы Луганской области, штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск, сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате города Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области», — сказал он во время брифинга.

Видео дня
Читайте также:

Украинский военный на линии фронта на Донбассе (Фото:Serhii Nuzhnenko / Reuters) Армия РФ готовится наступать на Славянск и максимальными силами штурмует Северодонецк — карты главных боев в Украине от ISW

Мотузянык добавил, что с целью нанесения потерь и истощения личного состава ВСУ, россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.

«На Северодонецком направлении наши подразделения сдерживают штурмовые действия противника в северных, южных и восточных районах города», — подчеркнул он.

По данным мэра Северодонецка Александра Стрюка, оккупанты контролируют 60% Северодонецка, украинские войска — 20% города, а остальная часть стала «ничейной территорией». Он уточнял, что в городе остается 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов, и там идут уличные бои.

https://www.youtube.com/embed/HlagKgDcCPc
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война в Украине Александр Мотузяник

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X