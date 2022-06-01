Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка, оккупанты пытаются окружить Лисичанск — Минобороны 1 июня, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Войска РФ пытаются выйти на административные границы Луганской области, штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск, сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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«ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате города Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области», — сказал он во время брифинга.

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Мотузянык добавил, что с целью нанесения потерь и истощения личного состава ВСУ, россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.

«На Северодонецком направлении наши подразделения сдерживают штурмовые действия противника в северных, южных и восточных районах города», — подчеркнул он.

По данным мэра Северодонецка Александра Стрюка, оккупанты контролируют 60% Северодонецка, украинские войска — 20% города, а остальная часть стала «ничейной территорией». Он уточнял, что в городе остается 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов, и там идут уличные бои.

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