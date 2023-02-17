«Удержат». Если украинские военные отступят от Бахмута, новым Бахмутом станет другой город — Кулеба 17 февраля, 10:55 Бахмут, 10 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

«Весеннее» наступление армии РФ на востоке Украины уже началось. Бойцы держат оборону Бахмута, чтобы такого не было с другими городами, заявил в интервью немецкому изданию WAZ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, оккупанты хотят усилить интенсивность боевых действий, но «их план не сработает». Кулеба не верит в теоретическую победу РФ, поскольку часть мобилизованных россиян сразу была направлена на фронт, где их уничтожили, а обученная часть призывников все равно не имеет необходимых боевых качеств.

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На вопрос, как долго украинские военные могут удерживать Бахмут, министр ответил:

«Они удержат Бахмут. Пусть не забывают те, кто жалуется, что оборона требует слишком много жертв. Если мы отступим, новым Бахмутом станет какой-нибудь другой город. Именно поэтому наши солдаты борются за каждый квадратный сантиметр земли», — подчеркнул Кулеба.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые идут бои. 3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.



Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 16 февраля заявили, что войскам РФ вряд ли удастся захватить Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, поскольку они не ускоряют темпы своего продвижения. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что россияне уже как минимум восемь раз объявляли даты захвата города в Донецкой области.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала гражданских немедленно покинуть Бахмут из-за постоянных обстрелов.