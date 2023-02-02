«Наступает тяжелый период войны». Единственный выход — довооружаться, бить, выбивать — интервью NV с Череватым о войне в ближайшие два месяца 2 февраля, 20:10 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие Донецкой области. 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сейчас наступает очень тяжелый период войны, говорит Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник.

Но, успокаивает он, наш генералитет на три головы выше российского, и воля к победе тоже гораздо мощнее.

Поэтому, по его мнению, единственный безальтернативный выход для украинцев — довооружаться, бить, выбивать их с нашей земли.

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В интервью Radio NV Череватый подробнее рассказал о ситуации на фронтах и о том, чего ждать войну в феврале-марте.

— Представитель так называемой «ДНР» отчитался о том, что якобы Бахмут находится в оперативном окружении. Какая ситуация на самом деле?

— Они уже много месяцев проводят системные информационные операции против нас, вбрасывают много информации, которая иногда полностью не соответствует действительности, иногда — частично. И смешивают ее, делая микс. Пытаются навязать определенное мнение нашему и своему обществу.

На самом деле Бахмут остается одной из самых горячих точек, где идут самые агрессивные бои. Противник пытается захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление.

Противник за эти сутки на этом направлении (не только на направлении самого Бахмута, а Спирное, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка) наносил артиллерийские удары. 107 ударов артиллерией разного типа — ствольной, реактивной. Произошло 23 боевых столкновения. В этих боях были убиты 127 оккупантов, 137 — получили ранения.

Для понимания интенсивности: только в районе Соледара было 56 обстрелов и пять боевых столкновений в сутки.

— В сводках Генштаба говорят о тех потерях, которые несут российские оккупанты. Согласно последней информации, сейчас туда перебросили их элитные подразделения. Можем ли мы говорить, что те потери, которые объявляет украинский Генштаб, именно среди элитных подразделений российской армии?

— Украинские пушки, автоматы и пулеметы не разбирают, элитные или не элитные. Наши бойцы уничтожили уж очень много. Там сегментированная группировка и в разное время там были разные подразделения. Были и российские десантные войска, была морская пехота. Знаменитая история, например, на Угледаре, 155-я бригада морской пехоты. Были «вагнеровцы»: сначала элитные, потом просто зэки.

У нас нет выбора, поскольку они проиграли свой главный стратегический замысел — блицкриг и скорый захват центров принятия решений и военно-политического руководства Украины. Они уже действуют не в проактивной, а в реактивной динамике, вынуждены реагировать на события и наши действия. И они не могут остановиться, потому что это крах для них.

Соответственно, единственное серьезное средство, которое у них остается — это личный состав, люди. Вот они их мобилизуют по всем направлениям, мобилизуют в рамках так называемой частичной мобилизации, которая действительно не частичная, выгребают с наших оккупированных территорий, из их тюрем. И все это бросают в топку войны, как недавно The New York Times назвали, «мясные» штурмы, чтобы истощить нашу оборону, где-то найти слабое место и пытаться, наконец, системно ее прорвать и достичь того, что от них их руководство уже много месяцев требует, — захватить в административных границах наши Луганскую и Донецкую области.

Следовательно, они несут при этом просто бешеные потери, несовместимые с любой логикой современной войны, несовместимые с любой логикой современной армии. Но у них своя логика. Тем более определяли уже очень много дат. Сейчас пытаются очередную — ко дню начала войны.

Но именно наши военнослужащие своей слаженностью, профессионализмом, взаимоподдержкой, обученностью уже многие месяцы срывают эти их планы.

— Якобы есть какие-то «ополченцы», так называемые «ЛНРовцы», «ДНРовцы». Их всех уничтожили? Они играют какую-то важную роль именно в том, что происходит сейчас на восточном фронте?

— Они являются частью этой группировки, о которой я говорил. У них действительно не так все радужно. Они формируют свою группировку, которая проводит штурмы, из всего, что поступает.

Почему восточный фронт такой агрессивный, самый опасный? Потому что у врага там непосредственно граница, у них есть возможность доставлять туда личный состав, технику и все остальное.

Более того, именно на территории наших Луганской и Донецкой областей они создали эти так называемые квазиреспублики «ЛНР», «ДНР», которые по существу превратили в плацдарм для подготовки к агрессии против Украины, в частности создавая коллаборантские Первый и Второй армейские корпуса «народной милиции» «ЛНР» и «ДНР» соответственно. Там был весь командный состав (старшее, среднее звено) — российские кадровые офицеры. А набирали бойцов, выгребая из этих квазиобразований.

Потому они также участвуют в боях, несут потери. Более того, они постоянно там проводили домобилизацию. Это трудно назвать классической цивилизованной мобилизацией, это было просто, говоря их жаргоном, «чёс». Они просто загребали все, что можно, сняв все квоты, ограничения по здоровью и возрасту. Говорят, что даже женщин пытались туда взять.

— В Луганской области отключили мобильный интернет. Объясняют это тем, что местные жители активно сдают расположение оккупантов. Также среди военных экспертов есть мнение, что, возможно, именно это может означать, что там российские оккупанты готовятся к наступлению.

— Да.

— Есть ли у вас информация об отключении мобильного интернета? И как это может быть связано с возможным наступлением на этом участке?

— Да, враг там очень активизировался. За эти сутки они были рекордсменами по обстрелам: 384 обстрела всеми видами артиллерии. Это был самый большой градус артиллерийского поражения врага. Они контратаковали на таких направлениях как Новоселовское, Площинка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино, Белогоровка.

У нас есть информация, что они активно задействуют на оккупированной территории наши гражданские больницы и даже роддома для своих полевых госпиталей. В ходе этих боев враг потерял 58 бойцов убитыми и 148 ранеными.

Да, это одно из активных направлений боевых действий. Враг пытается там сделать все, чтобы с одной стороны укрепиться, а с другой — контратаковать, когда у него появляется такая возможность.

Ситуация там сложная, но контролируемая. Мы огнем артиллерии, другими системами постоянно напоминаем врагу, что он находится на чужой земле. И потери, которые он несет ежесуточно, этому яркое подтверждение.

— Видел аналитику от The New York Times. Они сравнивают два этапа войны: то, что было при Суровикине, который возглавлял эту так называемую «специальную военную операцию». Сейчас его заменили Герасимовым. В этой аналитике говорят, что во второй половине осени и в начале зимы российское командование пыталось затягивать войну, удерживая линию фронта, и обстреливало нашу инфраструктуру, чтобы оказывать давление на украинские власти относительно переговоров. Но это не сработало. А сейчас они приняли решение перейти к масштабному наступлению вдоль почти всей линии фронта для того, чтобы до момента, пока ВСУ получат западную технику, мы были вынуждены обороняться без возможности проведения полноценного контрнаступления. Считаете ли вы эту аналитику правдивой?

— Элементы сходства в этом есть. Правда, есть интересный момент: если это замысел россиян — штурмовать до того, как мы получим лучшие подкрепления и технику, то они знают, что мы умеем очень хорошо вести оборонительные бои. Операция на Киевщине это четко показала, на Сумщине, Харьковщине… И в этих боях они теряют невероятное количество [людей], прежде всего потеряли очень много своего обученного персонала.

Какая-то логика, наверное, не до конца понятная, но у них такого много, не до конца понятного.

Я думаю, что залог нашей победы как раз в том, как быстро мы получим качественное оружие. Потому что наш профессионализм и наша мотивированность [только растет] после того, как мы видели, что они делают на нашей земле, плюс качественная техника, а она в разы более качественная. Они это тоже понимают.

Поэтому я думаю, здесь идет, в том числе, и информационное нагнетание с их стороны.

Отойти они не могут, потому что это будет иметь для них слишком большие политические и геополитические последствия. Я думаю, что они способны на любую авантюру. И наша задача — максимально быть готовыми, мобилизованными, сплоченными, как и было — украинское общество и Вооруженные силы как одно целое. И просто их бить.

Западные партнеры приняли достаточно мощный пакет поддержки. Довооружаться, бить, выбивать их из нашей земли — это для нас единственный выход. Они поставили нас в такое положение, когда у нас нет другого выхода. Это возможно и жесткая ситуация, но когда у тебя безальтернативность, ты действуешь на максимальных мощностях.

— Как будто сейчас Россия просто решила, что должен пойти ва-банк. Они не готовы к большому наступлению, у них недостаточно обученных людей, недостаточно техники. Но у них вроде бы нет другого пути, потому что дальше уже будут танки, новое вооружение, которое будет поступать в ВСУ. Действительно ли у них нет другого выхода?

— Если смотреть реалистично, то своими лучшими войсками они пытались взять Киев, когда мы были частично готовы. И мы разбили их достаточно мощно, уничтожили по сути всю их группировку — 170 тысяч, которые готовились к оккупации Украины.

Они Донбасс должны были взять также. Я не помню, какие там сроки определялись — неделями максимум. Они Соледар праздновали, как взятие Берлина.

Если смотреть реалистично, наш генералитет на три головы выше их, наша воля к победе тоже намного мощнее.

Сейчас наступает очень тяжелый период войны. Но я думаю, если мы (общество, армия и власть, как мы и были все это время) продолжим быть единственным мощным кулаком, тогда ничего у врага не получится. И мы в любом случае победим.

— Все говорят, что очень тяжелыми будут февраль-март. Как объяснить аудитории, которая не разбирается в военных действиях, почему именно февраль и март будут очень тяжелыми? Чего именно ожидать от этих двух ближайших месяцев?

— Враг провел так называемую частичную мобилизацию, накопил определенные силы, постарается идти вперед. Но я бы не слишком концентрировался [на этом]. Некоторые у нас преувеличивают с черными красками. Да, они будут тяжелыми. А что, прежде 11 месяцев были легкими? Будет война и будет сражение. Побеждает тот, у кого более сильная воля, лучшая обученность и лучшая техника. Вот все это нам нужно обеспечивать и не оглядываться на какие-то псевдопрогнозы.

Вы помните сколько было этих прогнозов? Сколько даже мощных аналитических центров до войны нам давали считанные недели на то, что мы продержимся? Мы уже доказали, что мы сломаем любые прогнозы. Поэтому здесь нужно меньше смотреть прогнозы, больше работать на победу.