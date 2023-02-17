Верещук призвала гражданских немедленно покинуть Бахмут, который обстреливают россияне 17 февраля, 00:25 Последствия обстрелов Бахмута (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала гражданских немедленно покинуть Бахмут Донецкой области из-за постоянных обстрелов.



«Бахмут. Только за сегодня там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным. Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте: если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться», – написала Верещук.



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Она отметила, что гражданские в городе подвергают опасности себя и близких, а также создают проблемы для военных, волонтеров и полиции.

«В-третьих, вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность. Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете», — заявила Верещук.

В четверг, 16 февраля, оккупанты обстреляли Бахмут, в результате чего погибли пять человек. Еще девять человек получили ранения. Оккупанты применяли ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня Град. Снаряды оккупантов попали по жилому кварталу города.

