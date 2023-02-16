Бахмут — не крепость, а ловушка. Что нужно россиянам 16 февраля, 13:53 Эксклюзив NV

Бахмут нужно рассматривать не как символ, крепость, он имеет значение ловушки

На сегодняшний день оснований для того, чтобы ВСУ покинули Бахмут, нет. Окружение Бахмута отсутствует, оперативное оцепление также отсутствует. Фактически контингент в Бахмуте может оказаться под угрозой в том случае, когда российские оккупанты возьмут под свой контроль трассу М03 и трассу 0504 — это северная и южная трассы, идущие в Бахмут, и которые важны для материально-технического обеспечения защищающих его подразделений. И исключительно в этом случае будет рассматриваться вариант эвакуации через Хромово (трасса 0506) на Часов Яр.

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Итак, пока нет угрозы этим трассам, их перерезанию и взятию под контроль, а также таких населенных пунктов как Ивановское и Ступочки непосредственно с юга, говорить о выводе нельзя.