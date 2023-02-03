Сдавать Бахмут никто не будет — Зеленский

3 февраля, 16:46
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Украинский военный в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Украинский военный в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники не намерены сдавать Бахмут Донецкой области

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших павших там героев героями», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

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Глава государства подчеркнул, что в случае ускорения предоставления необходимого оружия Украина не только не отойдет от Бахмута, но и начнет освобождать Донбасс.

«У нас есть конкретика, что нам нужно, мы благодарны государствам, которые на этом пути с нами», — отметил Зеленский.

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Бои за Бахмут на данный момент являются самыми ожесточенными. Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются штурмовать его, неся значительные потери.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Владимир Зеленский Бахмут

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