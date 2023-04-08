Бахмут держится, назрели серьезные перемены в воздушной войне. Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события на фронте за неделю 8 апреля, 15:27 Военнослужащий 28-й механизированной бригады с РПГ в окопе на передовой в районе Бахмута, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

В течение последней недели боевые действия продолжают концентрироваться вокруг Бахмута. В то же время назревают серьезные изменения в воздушной войне из-за появления на поле боя управляемых авиабомб. А в глубоком тылу России ситуация все больше выходит из-под контроля Кремля.

Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события на фронте за уходящую неделю.

Идет глобальная дискуссия о том, стоит ли Украине в дальнейшем удерживать Бахмут



Российское наступление в районе Бахмута и Авдеевки практически остановилось. Это признают в Москве и за границей. Украина теряет небольшие участки фронта, но захватывает другие поблизости, что нормально для такого типа обороны.



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Ключевым аспектом битвы за Бахмут стал военно-политический (другими словами, «стратегические коммуникации»). Обе стороны столкнулись с интенсивной дискуссией о правильности тактики.

В России говорят о том, сорвется ли их наступление окончательно, несмотря на огромные человеческие потери, и выдержат ли они украинское контрнаступление. Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в контексте междоусобиц с российским минобороны публично запугивает россиян потерей Донбасса и Крыма. Наращивает тревожную риторику и сеть агента ФСБ Гиркина-Стрелкова. Все это, вопреки цензуре на телевидении, дискредитирует продолжение мобилизации в России.

Украина продемонстрировала качественные изменения в обороне Донбасса (в первую очередь более активное использование бронетехники). Однако продолжается глобальная дискуссия о том, стоит ли в дальнейшем удерживать Бахмут. Президент Владимир Зеленский вынужден был комментировать это лично и дал понять, что политические соображения важны в решениях Ставки по обороне города.

Глубокие неоднозначные изменения в использовании авиации из-за появления у сторон принципиально нового оружия: управляемых авиабомб



Важнейший тренд: существенные изменения в использовании сторонами тактической авиации (истребителей).



Украина получила от НАТО несколько истребителей МиГ-29 советского производства. Это успех: «невозможное» в отношениях с «Рамштайнским клубом» в очередной раз стало реальностью. Россия и дальше кратно преобладает по количеству и качеству истребителей, однако не может доминировать в небе из-за мощной украинской ПВО и внутренних проблем.

Ключевыми в современной воздушной войне стали не самолеты (платформы), а оружие (бомбы, ракеты и т. д. ), которое с них запускается. Здесь Украина всегда критически уступала врагу. Но характер используемого сторонами оружия меняется прямо сейчас.

И Украина, и Россия начали использовать так называемые планирующие (или «корректированные») авиабомбы без двигателя, но с системой управления. Они сбрасываются с истребителей в 10−50 км от цели. Это компромиссная разработка между дорогими управляемыми авиаракетами и неуправляемым вооружением (с наибольшей дальностью 3−4 км).

У Воздушных сил Украины появились в небольшом количестве американские бомбы JDAM-ER. Россия начала массово использовать УПАБ-1500 и УПАБ-500: малоиспытанные российские аналоги JDAM.

Россия не может защитить свой глубокий тыл, а значит и режим Путина

Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге и вспышка партизанской войны в Ингушетии (погибли не менее трех российских силовиков) дополнительно подрывают ситуацию внутри России.

С одной стороны, рушится доверие к внутренней безопасности. А это главный фактор существования Путина.

Уничтоженный Татарский-Фомин был известной фигурой среди «Z-патриотов» — субкультуры, ставшей единственной политической опорой режима, которая влияет на его идеологию и пропаганду.

С другой стороны, Кремль не смог защитить свой глубокий тыл в условиях массовой мобилизации.

В очередной раз возникает вопрос о распыленности российских сил — которые надо дополнительно «отрывать» от Донбасса и Херсонской области для защиты Москвы и Кавказа, массовых репрессий против «либералов»