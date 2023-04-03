Большая проблема на фронте. Когда будет украинское контрнаступление и что для этого нужно 3 апреля, 15:35 Эксклюзив NV

Когда будет наступление? Две-три недели вроде бы. Это совсем не так. Для начала надо проделать большую работу по тому, чтобы нанести врагу большие потери, которые снизят его боеспособность.

Сейчас идет трудная борьба на всех участках фронта. Обе стороны — украинцы и российские агрессоры — бросают в бой все возможные резервы и средства поражения. Противник с самого начала войны пытается установить господство в воздухе и активно применяет авиацию по всей территории Украины, где только возможно. Конечно, для нас усложняется оборона, когда враг начинает сжимать фланги. Это усложняет вообще организацию обороны. Это и в районе Бахмута, и в районе Авдеевки, и в других местах. Но таковы реалии этой войны.

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И враг имеет (как и с самого начала имел, так и до сих пор) значительное преимущество в авиации, в артиллерии, прежде всего в количестве снарядов, которые он может использовать в ракетных войсках; и в количестве ракет, управляемых прежде всего, которые он способен запускать; в количестве бронетехники.

Это соотношение после тяжелых потерь российской армии уменьшилось. Но оно не исчезло. Враг до сих пор имеет большое преимущество в средствах поражения и тяжелой боевой технике.

У нас большая проблема — оборонное планирование. Недостатки этого оборонного планирования на каждом участке фронта заметны.