Привет Пригожину или провокация Путина к более жестоким действиям. Кому выгодна смерть пропагандиста Татарского 4 апреля, 17:30 Эксклюзив NV

Возможно, сейчас действует та часть российских спецслужб, которая хочет, чтобы в России образовался настоящий репрессивный режим, чтобы ввести военное положение, заткнуть рот всем

Треба розглядати різні версії відносно загибелі пропагандиста Владлена Татарського, поки що ми маємо недостатньо інформації. Але я додам щодо версій, що це зробили російські спецслужби. Ця версія, до речі, активно обговорюється і в російських соціальних мережах, у тих же Telegram-каналах, в російських опозиційних ЗМІ, я думаю, це найпопулярніша версія. І зокрема робиться припущення, що це зроблено спеціально для того, аби, по-перше, звинуватити Україну, налякати російські еліти, які занадто розслабилися, почали критикувати Путіна, свідченням цього стала відома телефонна розмова між Йосипом Пригожиним і Фархадом Ахмедовим.

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Треба їх повернути до відповідного тонусу. Але це може стати приводом для того, аби підштовхнути Путіна до введення воєнного стану в Росії.