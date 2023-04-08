Самые ожесточенные бои за Марьинку и Бахмут. За прошедшие сутки украинские военные отбили более 60 атак врага на востоке — Генштаб 8 апреля, 08:21 Военнослужащий 28-й механизированной бригады стреляет из РПГ на передовой в районе Бахмута, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак врага на этих направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 409-х суток российского широкомасштабного вторжения.

На Лиманском направлении на протяжении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского;

направлении на протяжении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского; На Бахмутском направлении враг продолжил вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта;

направлении враг продолжил вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта; На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак;

направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак; В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

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Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта. Вражеским обстрелам за прошедшие сутки подверглись населенные пункты в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области.

За прошедшие сутки враг в частности нанес два ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

В то же время, авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские защитники у Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял семь беспилотников, из них: три типа Орлан, три - Ланцет и один - Мерлин.



Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага.

В Генштабе добавляют, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне активизировали подготовку по эвакуации местного населения в захваченный Крым.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос населения по поводу возможной эвакуации. У людей проверяют наличие российского паспорта, прописку и уровень образования. Периодически уезжают автобусы с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.