Россияне расстреливают гражданских и активизировали удары КАБами. 7-й корпус ДШВ рассказал о ситуации на Покровском направлении

17 октября, 19:12
Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады садятся в автомобиль после боевого задания вблизи Покровска. 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады садятся в автомобиль после боевого задания вблизи Покровска. 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

К югу от Покровска российские оккупанты пытаются захватить населенный пункт Зверево и создать «серую зону», одновременно увеличивая применение авиации для ударов по украинским логистическим маршрутам.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил 7 корпус ДШВ в Telegram.

Как отметили бойцы корпуса, часть от Зверева до Покровска является стратегически важной для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление на нескольких направлениях, постепенно окружая Покровск, уточнили военные.

«К сожалению, фиксируется нарушение международного гуманитарного права со стороны россиян, которые в Покровске прибегают к расстрелу гражданского населения», — сказано в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ отметили, что 16 октября оккупанты попытались использовать ухудшение погодных условий и проникнуть в Новопавловку к юго-востоку от Покровска. В частности, вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а населенный пункт зачищен.

«Ситуация под контролем Вооруженных Сил Украины. Несмотря на сложную ситуацию, защитники Покровска продолжают сдерживать врага и прилагают все усилия для стабилизации ситуации», — уточнили украинские военные.

Инфографика: 7 корпус ДШВ / Telegram

16 октября в Генштабе ВСУ сообщали, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября он сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Институт изучения войны сообщил об аномально высоких потерях РФ на поле боя — соотношение убитых к раненым составляет 1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3. Самые высокие потери РФ фиксируются на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

