Трагедия в Броварах: десять пострадавших доставлены в Ожоговый центр в Киеве, состояние пяти из них — тяжелое

18 января, 13:51
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Вертолет упал возле детского сада в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вертолет упал возле детского сада в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Десять человек, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах, в среду, 18 января доставлены в Ожоговый центр в Киеве, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Об этом сообщила журналистка в эфире национального марафона со ссылкой на замдиректора Броварской райбольницы по хирургической работе Владимира Андрейца.

Среди находящихся в тяжелом состоянии пациентов трое детей и двое взрослых.

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Всего в Броварскую райбольницу поступили 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Абсолютное большинство пострадавших имеют ожоги, их состояние было стабилизировано.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в одну из «горячих точек» в Харьковской области.
  • Всего погибли 16 человек, из них — трое детей.
  • Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=QCDGMPDHbl8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МВД Украины Киевская область Бровары

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