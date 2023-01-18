Трагедия в Броварах: десять пострадавших доставлены в Ожоговый центр в Киеве, состояние пяти из них — тяжелое 18 января, 13:51 Вертолет упал возле детского сада в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Десять человек, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах, в среду, 18 января доставлены в Ожоговый центр в Киеве, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Об этом сообщила журналистка в эфире национального марафона со ссылкой на замдиректора Броварской райбольницы по хирургической работе Владимира Андрейца.

Среди находящихся в тяжелом состоянии пациентов трое детей и двое взрослых.

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Всего в Броварскую райбольницу поступили 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Абсолютное большинство пострадавших имеют ожоги, их состояние было стабилизировано.

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Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский , его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Всего погибли 16 человек, из них — трое детей.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства .

СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства (б ортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.