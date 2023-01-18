Трагедия в Броварах: в Нацполиции рассказали, куда летело руководство МВД 18 января, 13:51 Жертвами крушения вертолета стали около 16 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Погибшее в результате крушения вертолета в Броварах руководство министерства внутренних дел Украины направлялось в Харьковскую область.

Об этом сообщил начальник облуправления Национальной полиции Владимир Тимошко.

«Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен был… увидеть не только руководителей, нет, — друзей, которых уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить!», — написал он у себя в Facebook, комментируя трагедию в Киевской области.

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Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По последним данным, жертвами трагедии стали 16 человек, среди них трое детей.