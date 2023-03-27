«В красной зоне»: Авдеевку закрывают на въезд из-за опасной ситуации 27 марта, 12:51 Авдеевку закрывают на въезд (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

Авдеевка Донецкой области оказалась в красной зоне и с 27 марта закрыта для въезда. В город, в частности, не смогут попасть журналисты и волонтеры.



Об этом в Telegram сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Есть приказ — прямой запрет для посещения», — сказал он в своем видеообращении.

Видео дня

Накануне стало известно, что из Авдеевки эвакуируют работников местных коммунальных предприятий.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.