«В красной зоне»: Авдеевку закрывают на въезд из-за опасной ситуации

27 марта, 12:51
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Авдеевку закрывают на въезд (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

Авдеевку закрывают на въезд (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

Авдеевка Донецкой области оказалась в красной зоне и с 27 марта закрыта для въезда. В город, в частности, не смогут попасть журналисты и волонтеры.

Об этом в Telegram сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Есть приказ — прямой запрет для посещения», — сказал он в своем видеообращении.

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Накануне стало известно, что из Авдеевки эвакуируют работников местных коммунальных предприятий.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Авдеевка Запрет на въезд Война России против Украины

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