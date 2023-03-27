«В красной зоне»: Авдеевку закрывают на въезд из-за опасной ситуации
Авдеевку закрывают на въезд (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)
Авдеевка Донецкой области оказалась в красной зоне и с 27 марта закрыта для въезда. В город, в частности, не смогут попасть журналисты и волонтеры.
Об этом в Telegram сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
«Есть приказ — прямой запрет для посещения», — сказал он в своем видеообращении.
Накануне стало известно, что из Авдеевки эвакуируют работников местных коммунальных предприятий.
20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.
Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.