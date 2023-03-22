Российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку — военная администрация 22 марта, 14:45 Разрушенный дом в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области с мая месяца, однако город до сих пор под контролем ВСУ.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш в среду, 22 марта.

«Ситуация с окружением (угрозой– ред.) – не нова. Эту тактику по Авдеевке они используют с мая месяца. Было много разных дат, которые они назначали для окружения Авдеевки. "Крайняя" дата была 1 марта», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Однако чиновник подчеркнул, что город до сих пор под украинским флагом.

По словам Барбаша, ВСУ находятся на высотах.

"Именно это дает безумные потери врага на этом направлении, на севере. С юга города у них меньше активности», - сказал он.

Глава МВА добавил, что у оккупантов работает все, что у них есть: авиаудары, ракетные удары, РСЗО, ствольная артиллерия, минометы, кассетные боеприпасы, зажигательные магниевые.

"Все летит в город и на позиции вокруг города", - сказал он.

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Как сообщили в Силах обороны, в ближайшее время ситуация в городе может стать такой же, как в Бахмуте.