Российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку — военная администрация

22 марта, 14:45
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Разрушенный дом в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Разрушенный дом в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области с мая месяца, однако город до сих пор под контролем ВСУ.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш в среду, 22 марта.

«Ситуация с окружением (угрозой– ред.) – не нова. Эту тактику по Авдеевке они используют с мая месяца. Было много разных дат, которые они назначали для окружения Авдеевки. "Крайняя" дата была 1 марта», — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако чиновник подчеркнул, что город до сих пор под украинским флагом.

По словам Барбаша, ВСУ находятся на высотах.

"Именно это дает безумные потери врага на этом направлении, на севере. С юга города у них меньше активности», - сказал он.

Глава МВА добавил, что у оккупантов работает все, что у них есть: авиаудары, ракетные удары, РСЗО, ствольная артиллерия, минометы, кассетные боеприпасы, зажигательные магниевые.

"Все летит в город и на позиции вокруг города", - сказал он.

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Как сообщили в Силах обороны, в ближайшее время ситуация в городе может стать такой же, как в Бахмуте.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Авдеевка Война России против Украины

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