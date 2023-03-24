Ситуация в Авдеевке: оккупанты боятся украинского контрнаступления, им не хватает техники 24 марта, 11:00 Оккупанты боятся украинского контрнаступления в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Авдеевка находится под постоянными ударами российских оккупационный войск, однако Силы обороны Украины сдерживают противника.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты наступают идентично и с одного направления.

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«Под Авдеевкой они наступают из одной лесополосы, наши артиллеристы уже пристрелялись. Атакуют группами по 10−15 человек под прикрытием танка или нескольких БМП», — сказал Дмитрашковский.

Офицер отметил, что оккупанты боятся украинского контрнаступления, а вдоль фронта размещают муляжи техники и артиллерии, чтобы создать ощущение массовости.

«Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления», — заявил Дмитрашковский.

Ранее в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В Силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.