Оборона Авдеевки тактически схожа на ситуацию под Бахмутом — британская разведка 20 марта, 09:46 Британская разведка сообщила, чем похожи ситуации с обороной Авдеевки и Бахмута (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

По данным британской разведки, ситуация, которая складывается под Авдеевкой, тактически схожа с продолжающейся обороной Бахмута.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки к северу от Донецка.

По данным разведки, под Авдеевкой в боевых действиях с российской стороны задействован преимущественно 1-й армейский корпус так называемой «ДНР». Для многих из них это хорошо знакомая местность.

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В то же время сама Авдеевка подверглась большим разрушениям, отметили в ведомстве.

Территорию Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будут рассматривать как особо удобное для ведения обороны место в дальнейших боевых действиях, подчеркнули в разведке.

«Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению», — говорится в сообщении.



Как сообщил Институт изучения войны (ISW), руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут захватить Бахмут.

