«Все больше похожа на местность из постапокалиптических фильмов»: в Авдеевке объявили эвакуацию коммунальщиков

26 марта, 22:44
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Последствия российского ракетного обстрела Авдеевки (Фото:Степаныч UA/Telegram)

Последствия российского ракетного обстрела Авдеевки (Фото:Степаныч UA/Telegram)

Местная военная администрация Авдеевки Донецкой области приняла решение об эвакуации работников местных коммунальных предприятий.

Об этом сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

«Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или… на совершенно разрушенную рашистами Марьинку. Поэтому принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев — коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города», — отметил Барабаш.

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Он настойчиво призывает покинуть город, ведь «российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего».

«Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле – изо дня в день усерднее», — подчеркнул глава местной администрации.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Эвакуация Авдеевка Коммунальные службы Война России против Украины

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