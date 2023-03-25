Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, Авдеевка — наполовину — Дикий 25 марта, 14:21 Украинский военный неподалеку от Бахмута, 23 марта (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал Radio NV о ситуации в Бахмуте и Авдеевке.

«Они пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце», — сообщил Дикий Radio NV.

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По его словам, в последние пять дней россияне значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки и «пытаются перерезать трассы».

«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным — охват и перерезка дорог», — объяснил экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий выразил сомнение, что оккупационные войска полностью перебросят все усилия с Бахмута на Авдеевку, поскольку Бахмут к окружению значительно ближе.

«Это разве из-за каких-то их внутренних вопросов, которых лично я не знаю. С точки зрения военной логики, это было бы абсурдно: не дожимать там, где они действительно достаточно близки к успеху, а наоборот — пойти туда, где пока у них успехов меньше», — добавил он.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.