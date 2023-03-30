Инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате атак войск РФ, нет ни одного уцелевшего здания — глава военной администрации 30 марта, 14:58 Жилой фонд Авдеевки разрушен на 80% (Фото:Alex Babenko/Reuters)

В результате российских обстрелов в Авдеевке уничтожена вся инфраструктура, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью Интерфакс-Украина.

Он добавил, что жилой фонд разрушен на 80%.

«Инфраструктура разбита полностью — не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен — это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. А в целом у нас было 149 многоэтажных и около 4 тыс. частных домов», — пояснил он.

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Барабаш отметил, что зимой оставшиеся в городе местные жители отапливали дома при помощи печей-буржуек.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.

Также стало известно, что из Авдеевки эвакуируют работников местных коммунальных предприятий.

Город закрыли на въезд из-за опасной ситуации.