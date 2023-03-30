«Пытаются стереть с лица земли». Андрей Цаплиенко рассказал, как оккупанты пытаются уничтожить и захватить Авдеевку 30 марта, 14:00 Оккупанты пытаются стереть Авдеевку с лица земли, чтобы ее захватить (Фото:Донецкий регион Police/via REUTERS)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV рассказал, как оккупанты пытаются уничтожить и захватить Авдеевку.

«Россияне пытаются повторить ситуацию с Бахмутом. Они обходят Авдеевку с двух сторон, во-первых, вдоль трассы, ведущей от Донецка на Днепр, Покровск, они пытаются пройти вдоль этой трассы. А с другой стороны зайти с севера и таким образом оцепить город», — сказал Цаплиенко в эфире Radio NV.

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Военный журналист добавил, что, поняв, что они так просто не захватят Авдеевку, оккупанты начали ее максимально разрушать.

«Особенность Авдеевки, в отличие от Бахмута – это большое количество и большое скопление многоэтажек. Город разделен фактически на две части, старая Авдеевка, одноэтажная и новая Авдеевка, это те многоэтажки, которые строились под строительство Коксохима, для его работников или людей, связанных с ним. До войны это был относительно комфортный город. Сейчас россияне просто эти многоэтажки одна за другой пытаются методически разрушить», – объяснил он.

По словам Цаплиенко, это умышленные действия, чтобы «сделать этот город максимально горизонтальным», несмотря на то, что там живут мирные жители.

"С точки зрения визуализации, скажу как телевизионный журналист, они пытаются повторить Марьинку, просто стереть этот город с лица земли", - подчеркнул военный журналист.

Он считает, что оккупанты уничтожают Авдеевку, чтобы «не было возможности украинским бойцам за что-нибудь зацепиться».

«Вы понимаете, что с многоэтажек, во-первых, лучше обороняться, лучше вести наблюдения, потому что это, если выражаться на военном языке, господствующие высоты, ты всегда наверху, и ты лучше видишь противника. Они пытаются эти сооружения просто уничтожить, вот и все», – описал причины действий окупантов Цаплиенко.

По словам бойца отдельного отряда специального назначения с позывным «Майкл» в Авдеевке ситуация обострилась, артиллерия работает в режиме нон-стоп.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.