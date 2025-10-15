РФ начала точечно бить по локомотивам Укрзализныци модифицированными дронами — AP

15 октября, 16:39
Россия усилила удары по железной дороге (Фото: Укрзализныця / Facebook)

В течение последних трех месяцев страна-агрессор Россия усилила нападения на железную дорогу. Для этого она начала применять модифицированные дроны, сообщает Associated Press.

Как говорится в публикации, с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году публично сообщали примерно об одном нападении на железную дорогу в неделю. Однако с середины лета 2025 года этот показатель вырос более чем вдвое — до двух-трех в неделю.

Председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский сказал AP, что Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины в течение последних трех месяцев, очевидно стремясь посеять хаос в приграничных регионах, лишая людей транспортных сообщений.

«То, что происходит, касается не только количества, но и подхода вражеских сил. Теперь, когда они имеют очень точные дроны Shahed, они целенаправленно атакуют отдельные локомотивы», — говорит он.

Военный эксперт по беспилотникам Сергей Флеш Бескрестнов рассказал AP, что россияне на различные типы ударных дронов дальнего радиуса действия начали устанавливать камеры и радиомодемы, которые отправляют и получают данные беспроводным способом.

По его словам, это позволяет операторам корректировать траекторию полета дрона в режиме реального времени, что резко повышает точность по сравнению с предварительно запрограммированными моделями.

Бескрестнов говорит, что локомотивы особенно уязвимы к новой технологии, поскольку они относительно медленные и движутся по предсказуемым маршрутам.

«Если россияне будут продолжать атаковать дизельные и электрические локомотивы, то очень скоро наступит время, когда колея все еще будет цела, но у нас не останется ничего, на чем можно было бы по ней ездить», — сказал эксперт.

Наталья Колесниченко, старший экономист киевского Центра экономической стратегии, охарактеризовала последствия российских ударов по железной дороге как «негативные, но незначительные». В частности, она отдала должное быстрым ремонтным работам и изменению маршрута поездов. Это сводит задержки к минимуму.

19 сентября издание Financial Times написало, что войска РФ усилили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь замедлить поставки западного вооружения, нарушить грузовые и пассажирские перевозки.

12 октября министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что с августа 2025 года российские оккупанты нанесли по объектам Укрзализныци почти 300 ударов.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Укрзализныця Российская агрессия Война России против Украины Дроны шахеды

