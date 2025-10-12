Сразу несколько поездов Укрзализныци остановили из-за сообщения о взрывчатке

Проверка поезда Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье после сообщения о заминировании 12 октября 2025 года (Фото: Поліція Івано-Франківської області via Facebook)

12 октября были остановлены сразу несколько поездов Укрзализныци из-за сообщения о взрывчатке.

Об остановке поезда Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье сообщила полиция Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, поезд остановили на железнодорожной станции Бурштын около 17:00, а пассажиров перевели в безопасные места.

Проверка поезда Черновцы-Ивано-Франковск - Запорожье после сообщения о заминировании 12 октября 2025 года / Фото: Поліція Івано-Франківської області via Facebook

После обследования поезда снаружи и внутри никаких взрывоопасных предметов не нашли и поезд вернулся к обычному курсированию.

Издание Информатор написало, что из-за сообщения о минировании поезд № 10К Будапешт-Киев, который должен был прибыть на вокзал Киев-Пассажирский вечером в воскресенье, 12 октября, задерживается более чем на час. В Сети появилось видео с пассажирами, которые ждут завершения проверки этого поезда.

Отмечается, что поезд остановили возле леса, а пассажиров высадили. В конце концов экстренные службы ничего не нашли и поезд продолжил движение.

По данным Dailylviv.com, взрывчатку также ищут в поезде Львов — Днепр.

11 октября Укрзализныця сообщала, что утром получила сообщение о заминировании поездов № 68/20 Киев — Варшава, № 733 Днепр — Киев и № 748 Тернополь — Киев. После этого поезда остановили, а пассажиров высадили и отвели на безопасную дистанцию. Проверка не обнаружила взрывчатых веществ и движение поездов возобновили. Задержка составила менее часа.