Ночная атака РФ на Харьков: оккупанты нанесли удары по Центральному парку, четыре ракеты С-300 попали в промышленный объект

8 февраля, 08:44
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Часть ракет С-300, которые войска РФ выпустили по Харькову, попала в Центральный парк города (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Часть ракет С-300, которые войска РФ выпустили по Харькову, попала в Центральный парк города (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

В ночь на среду, 8 февраля, войска РФ нанесли удары по Харькову ракетами С-300, часть из них попала по центру города.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram, ракеты российских оккупантов попали по Центральному парку.

На фото видно, что в местах попаданий образовались огромные воронки.

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Игорь Терехов/Telegram
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Игорь Терехов/Telegram
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что еще четыре ракеты попали в объект гражданской промышленности.

В результате атаки разрушены здания, произошел масштабный пожар.

Олег Синегубов/Telegram
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Олег Синегубов/Telegram
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Обошлось без жертв и пострадавших. На данный момент экстренные службы ликвидируют последствия ударов войск РФ.

За минувшие сутки оккупанты также обстреливали населенные пункты Харьковской области. В Волчанске в результате артобстрела есть раненая и погибшая женщины.

Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, произошел пожар.

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В Купянске в результате атак разрушены здания.

В ночь на 8 февраля РФ ударила по Харькову. Сообщалось, что было зафиксировано от шести до десяти «прилетов». Пострадал объект в Киевском районе города и центр.

До этого обстрел города был зафиксирован 5 февраля, оккупанты выпустили по Киевскому району Харькова две ракеты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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