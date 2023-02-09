Линия Сватово — Кременная. РФ начала масштабное наступление в Луганской области: каковы его признаки и перспективы — анализ ISW 9 февраля, 08:55 Российский оккупант рядом с российским зенитно-ракетным комплексом Панцирь на захваченных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия уже начала крупное наступление в Луганской области, однако его успех не является предопределенным для армии РФ, тогда как будущая кульминация этих усилий оккупантов может дать ВСУ шанс для собственного контрнаступления.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 8 февраля.

Российские войска начали новое крупное наступление в Луганской области, считают аналитики ISW. Они указывают на то, что темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная в западной части Луганской области за последнюю неделю заметно увеличились. В ISW также отмечают, что новые геолоцированные кадры подтверждают присутствие российских войск в районе поселка Двуречная (Купянский район Харьковской области) к северо-западу от Сватово — на фоне сообщений российских источников об атаках на украинские позиции вдоль границы Харьковской и Луганской областей.



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Кроме того, российское военное командование, по-видимому, направило части нескольких дивизий регулярной армии РФ для проведения наступательных операций на линии Сватово-Кременная, о чем ранее сообщал ISW. Аналитики уточняют, что наступление на украинских защитников здесь ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ армии РФ) и полка 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке частей 76-й десантно-штурмовой дивизии и неустановленные подразделения Южного военного округа.

Привлечение существенных элементов как минимум трех крупных дивизий армии РФ к операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов, констатируют аналитики ISW. В то же время они уточняют, что наступление оккупантов, вероятно, еще не достигло своего максимального темпа. Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ армии РФ), которая в январе была переброшена в Луганскую область с предыдущего места дислокации в Беларуси.

ISW подчеркивает, что хотя войска РФ постепенно переходят в наступление, однако его успех не является неминуемым или предопределенным. Сейчас российские силы перехватили инициативу в Луганской области (подразумевается, что именно оккупанты навязывают условия боя, завершая период инициативы ВСУ, длившийся с августа 2022 года, поясняют в ISW). Однако полное задействование этих сил армии РФ, стянутых для наступления, может привести к их окончательной кульминации (исчерпанию наступательных возможностей) на линии Сватово-Кременная — без достижения российскими войсками их цели по захвату всей Луганской и Донецкой областей. В таком случае подобная кульминация, вероятно, даст Вооруженным силам Украины окно возможностей для собственного контрнаступления.

Один из артиллерийских дивизионов армии РФ был передан под командование боевиков «ДНР», обращают внимание эксперты ISW на редкий случай такого переподчинения войск. Они указывают на видеообращение мобилизованных 640-го гаубичного дивизиона из Саратовской области, в котором они заявили, что командование направило их в «в подразделения „ДНР“, где сейчас артиллеристов пытаются за короткое время переделать в штурмовиков». В ISW отмечают, что такой факт подчиненения российских формирований боевикам «ДНР» может свидтельствовать о том, что ресурсы «ДНР» приходится усилять мобилизованным персоналом из России, поскольку боевики не могут восполнить свои потери. Кроме того, такие факты могут предвещать попытки России подготовить формирования «ДНР» к расширению их роли в районе западных окраин Донецка, чтобы оккупанты могли перебросить оставшиеся силы регулярной армии РФ из этого района под Бахмут и в Луганскую область, где российские войска ведут усиленные наступательные операции.

Кроме того, сообщения о подчинении мобилизованных россиян формированиям «ДНР» могут указывать и на то, что российское военное командование может продолжать усилия по интеграции боевиков «ДНР» и «ЛНР» в состав Вооруженных сил России. Однако такие попытки, вероятно, столкнутся со значительными трудностями, прогнозируют в ISW. Южный военный округ армии РФ формально контролирует боевиков «ДНР» и «ЛНР» как 1-й и 2-й Армейский корпус соответственно. Однако многие подобные формирования остаются несистемными подразделениями и не полностью интегрированы в структуры Минобороны России. Чтобы добиться полноценной интеграции, оккупантам было бы необходимо временно вывести эти формирования боевиков с передовых позиций — что в оперативном смысле нецелесообразно для РФ на фоне активизации российских наступательных операций на Украине. Таким образом, российское командование, скорее всего, будет пытаться постепенно интегрировать в армию РФ боевиков «Л/ДНР», подчиняя им мобилизованный персонал.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Россия продолжает предпринимать шаги для подготовки российской военной промышленности к затяжной войне против Украины, а также, вероятно, создает дополнительные условия для уклонения от санкций;



войска РФ проводят наземные атаки в районе Бахмута и продолжают тактическое наступление;

оккупанты продолжают наступательные действия северо-западнее Сватово и активизировали наступательные действия в районе Кременной;

российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки — окраин Донецка и на западе Донецкой области;

сообщает локальных столкновениях российских и украинских сил, а также разведывательной деятельности в дельте Днепра и на Кинбурнской косе;

ЧВК Вагнера прибегает к все более принудительной тактике вербовки заключенных — вероятно, в ответ на снижение эффективности кампании.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW