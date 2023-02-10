В Днепре, Запорожье и Харькове прозвучали взрывы 10 февраля, 04:49 Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии (Фото:Первая столица)

В Днепре, Харькове и Запорожье ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.



О причинах взрывов не сообщается. По предварительной информации, в Днепре и Запорожье работает ПВО. Жителей городов просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил нанесение ударов по Харькову и области.

Он добавил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около десяти взрывов. В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Также информацию о попаданиях подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.



Харьковчане сообщают о проблемах со светом в некоторых районах после обстрелов, сообщает Суспільне.

