«Россия не испытывает достаточного давления». Сибига призвал международных партнеров усилить санкции против РФ на фоне массированной атаки на энергетику

Сибига заявил, что Россия продолжает удары по энергетике и жилым домам Украины (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает наносить удары по Украине , поражая энергетическую инфраструктуру и жилые дома по всей стране. Об этом 22 октября заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, в результате этих атак погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых молодая мать с двумя маленькими детьми.

Ряд энергетических объектов был поврежден, из-за чего общины остались без электричества, отопления и водоснабжения.

Он обратился к международным партнерам, учреждениям и организациям с просьбой предоставить дополнительную энергетическую поддержку Украине накануне зимы, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, и подчеркнул необходимость дополнительных ресурсов, финансирования, мобильных генераторов, ремонтного оборудования и усиления противовоздушной обороны.

«Это нападение доказывает, как заявил президент, что Россия все еще не испытывает достаточного давления, которое могло бы заставить ее прекратить войну», — написал глава МИД.

Сибига также отметил необходимость новых жестких санкций, решений по замороженным активам, усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве в результате российской атаки еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пять взрослых госпитализированы, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.