Массированная российская атака на Киев: количество пострадавших возросло до 19, среди них пятеро детей

Работа ПВО в Киеве во время комбинированного российского удара 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате российской комбинированной атаки ночью и утром в среду, 22 октября, погибли два человека, пострадали — 19, в том числе пятеро детей.

10:00. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 19, из них пятеро детей. Госпитализированы 4 ребенка и 5 взрослых.

Обновлено в 09:50. Мэр уточнил, что количество раненых возросло до 18 человек по состоянию на 9:30, из них четверо детей. Госпитализированы 8 человек.

Среди раненых — двухлетний ребенок, он госпитализирован.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве и большинстве областей Украины действуют аварийные отключения света из-за повреждения энергосистемы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в целом в результате массированного удара РФ по Украине 22 октября известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, погибли.