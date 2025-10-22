В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников армии РФ

22 октября, 00:43
Мобильная группа ППО в Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Мобильная группа ППО в Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Вечером вторника, 21 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

00:40. ВС о движении шахедов:

  • группы БПЛА на юго-западе Харьковской области двигаются в направлении Каменского (Днепропетровская область);
  • группы БПЛА на северо-западе Харьковской области двигаются к югу, вектор движения Полтава/Каменское;
  • группы БПЛА из Херсонской области в направлении Одесской области через Черное море;
  • другие группы продолжают полет в Татарбунарском р-не. Одесской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:40 22 октября 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:40 22 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:39. СМИ сообщают о взрывах в Днепре.

00:29. Отбой угрозы баллистического вооружения — Воздушные силы.

00:08. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в сторону Татарбунарского района Одесской области с Черного моря.

00:00. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют в Сумской и Херсонской областях, а также в Днепропетровской области в районе Павлограда.

До этого сообщалось об угрозе БПЛА для Черниговской области.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога шахеды атака шахедов

Поделиться:

