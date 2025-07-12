Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 12 июля, атаковали Луцк дронами и ракетами, повреждены дома, сообщил городской голова Игорь Полищук.

Один частный жилой дом в результате атаки полностью уничтожен. В нескольких домах от обломков и взрывной волны повылетали окна, повреждены кровли. Есть несколько искореженных автомобилей.

Погибших и пострадавших в городе нет, сообщил Полищук.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий уточнил, что оккупанты всю ночь атаковали Луцк шахедами, а на рассвете — ракетами. Всего в воздушном пространстве зафиксировали 35 БпЛА и две ракеты.

ГСЧС уточнила, что спасатели ликвидировали вызванный российской атакой пожар в одноэтажном доме.

Фото: ГСЧС Волыни

Ночью 12 июля россияне массированно атаковали Украину шахедами и ракетами, большинство целей летело на запад Украины. В Черновцах в результате атаки двое погибших и 14 раненых. Во Львове повреждены дома и промышленные объекты. Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали.