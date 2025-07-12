Войска РФ ударили по Черновцам шахедами и ракетой, двое погибших и 14 раненых

Разрушения после российских ударов шахедами и ракетами по Черновицкой области, 12 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Буковины)

Войска страны-агрессора России на рассвете в субботу, 12 июля, атаковали Черновцы четырьмя шахедами и одной ракетой, в результате удара погибли два человека, еще 14 — получили ранения, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

В результате падения обломков погибли женщина 26 лет и мужчина в возрасте 43 года. Четыре человека серьезно ранены, одна женщина находится в очень тяжелом состоянии. Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь на месте.

По данным Запаранюка, в результате российского удара в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

В Сторожинецкой громаде области повреждены жилой дом и автомобиль. Все экстренные службы работают на местах российских ударов, добавили в ОВА.

Ранее 12 июля Запаранюк сообщал о работе ППО в Черновицкой области.

Война РФ ночью массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Во Львове повреждены жилые дома и промышленные объекты. Также последствия ударов фиксируются в Луцке и Харькове.