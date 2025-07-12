Россия атаковала шахедами и ракетами Львов, Луцк, Черновцы, Харьков и другие города, есть разрушения и погибшие — главное
Последствия российской атаки на Черновцы, 12 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Буковины)
Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 12 июля, атаковала Украину 623 ракетами и дронами, многие из них были направлены на запад Украины. Фиксируются многочисленные разрушения, есть погибшие.
16:49. Число пострадавших во Львове возросло до 12, девятерым оказали помощь на месте, троих госпитализировали, сообщил Козицкий.
15:53. Число пострадавших в Черновцах выросло до 26, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
«Семь находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы», — отметил он.
В своем Telegram-канале Запаранюк сообщил, что двое погибших в Черновцах — это 43-летний Святослав Лазаренко, сотрудник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области, и 26-летняя Диана Кравченко — заведующая одной из черновицких аптек.
В эфире телемарафона Запаранюк также рассказал, что Диана Кравченко на момент атаки находилась в здании, а Святослав Лазаренко проезжал по главной улице Черновцов и был смертельно ранен обломком ракеты.
15:47. Число пострадавших во Львове по состоянию на 15:15 выросло до 10. Семи оказали помощь на месте, троих госпитализировали, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта. Также повреждены элементы фасада и окна учебных корпусов Львовской политехники.
11:40. Количество пострадавших в результате ночной атаки во Львове возросло до девяти. Двух человек госпитализировали. Все остальные получили помощь на местах, сообщили в ОВА.
10:35. NV публикует фоторепортаж последствий российской атаки по Львову.
10:31. Войска России атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения: 597 ударными дронами, 339 из которых — шахеды, и 26 крылатыми ракетами Х-101.
По состоянию на 10:00 ПВО сбила 344 средства воздушного нападения противника: 319 вражеских БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет Х-101. Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны. Есть попадания ракеты и 20 шахедов в пяти локациях, падение обломков фиксируется в 19 местах.
10:25. Во Львове шестеро пострадавших, среди них — 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали, сообщили в ОВА.
Повреждены 46 домов, три корпуса Львовской политехники, городские суды, более 20 помещений бизнеса и 20 автомобилей.
10:13. Ночью Россия запустила по Украине 26 крылатых ракет и 597 дронов — Зеленский
«Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает русским производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни», — написал президент.
09:15. Последствия атаки на Черновицкую область.
09:00. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий рассказал, что оккупанты всю ночь атаковали Луцк шахедами, а на рассвете — ракетами. Всего в воздушном пространстве зафиксировали 35 БпЛА и две ракеты.
08:44. В г. Харьков в результате атаки пострадали 55-летний, 33-летний и 47-летний мужчины, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. ГСЧС показала фото после удара РФ по городу.
08:28. Последствия атаки на Львов от ГСЧС.
08:22. Войска России на рассвете атаковали Черновцы четырьмя шахедами и одной ракетой. В результате падения обломков погибли девушка 26 лет и мужчина в возрасте 43 года. Четыре человека тяжелораненые, одна женщина находится в очень тяжелом состоянии. Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
08:10. Последствия атаки на Луцк публикует ГСЧС.
07:40. Утром враг нанес 10 ударов по Харькову — двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной целью стало уже несколько лет нерабочее предприятие. Также известно о попадании шахеда в объект критической инфраструктуры. В Киевском районе есть один пострадавший, сообщил мэр Терехов.
07:30. Во Львове ночью взрывы ночью раздавались в нескольких районах города. На улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом. Также повреждения зафиксированы на улице Елены Степановны. По данным ОВА, повреждены и два промышленных объекта, пострадали четыре человека.
Мэр Андрей Садовый показал последствия атаки РФ на Львов.
06:14 В Луцке разрушен частный дом и соседние дома — последствия ночной атаки РФ.
05:10 Россия атаковала Харьков КАБами: зафиксировано попадание по жилому массиву, есть пострадавший.
05:00 Во Львове в результате российской атаки зафиксированы попадания в инфраструктурные объекты и жилые помещения
05:03 Угроза атаки в районе Луцка:
Зафиксировано скоростную цель в районе Берестечко с последующим движением в направлении Луцка.
Воздушные Силы призывают жителей Луцка немедленно перейти в укрытия.
Обновленная информация о вражеских дронах:
БпЛА на севере Харьковской области — движется на юго-восток.
БпЛА на юге Сумщины и в районе Кременчуга — курс на север.
БпЛА активно действует в районе Луцка — продолжается угроза, находитесь в безопасных местах.
04:15 Суспільне сообщает о ряде взрывов во Львове.
04:09 Суспільне сообщает о взрывах в Черновцах.
03:10 Движение вражеских беспилотников зафиксировано:
-
На Буковине — курс на юг.
-
На Львовщине — движется на юг.
-
На Волыни — направление северо-западное.
-
Группы БпЛА зафиксировано над Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областями — курс на запад.
-
Над Черкасской и Полтавской областями — движется на юг.
03:08 В Луцке работают силы ПВО, сообщил городской голова Полищук.
В Черновицкой области работает ПВО, сообщил начальник ОВА Запаранюк.
02:45 Обновленная информация о воздушной обстановке:
Киев — угроза ударных БпЛА. Возможна работа сил ПВО. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях.
-
Луцк, Черновцы, Киев — подтверждена угроза применения ударных БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах.
02:30 Обновленная информация об угрозах со стороны ударных беспилотников:
-
Запад Ровенской области — курс в направлении Луцка
-
Север Тернопольщины — движение в сторону Львовщины
-
БпЛА над Львовской областью — курс на юг
-
БпЛА над Буковиной — движение на юг
-
БпЛА над Волынью — направление северо-западное
-
БпЛА на Черкасщине и Полтавщине — курс на юг
-
Группы БпЛА в воздушном пространстве Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областей — движение на запад
01:35 В Голосеево работает ПВО, сообщил Кличко.
01:10 Воздушные силы сообщают о большом скоплении БпЛА в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой областях, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесской области. Ударные беспилотники осуществляют хаотичное перемещение в воздушном пространстве этих регионов.
01:02 Воздушные силы сообщают о БпЛА в северо-восточной части Винницкой области курсом на Житомирщину.
БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину.
01:00 Суспільне сообщает о повторных взрывах в Черкассах.
00:14 В Кропивницком были слышны взрывы, информирует Суспільне.
00:10 Есть информация о пуске КР Х-101 бортом Ту-160. Также в воздухе наблюдаются борта стратегической авиации с аэродрома Оленья и Энгельс-2.
23:52 Суспільне сообщает о взрывах в Черкассах и Николаеве.
23:33 По информации Воздушных Сил ВСУ, БпЛА на Черкасщине курсом на северо-западное направление, на Киевщину.
23:12 Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА в Киеве. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО.
23:03 Данные Воздушных сил о движении шахедов:
- БПЛА в Сумской и Черниговской области — курсом на юго-запад.
- БпЛА на севере Киевской области — курсом на юго-западное направление.
- БПЛА на Полтавщине — курсом на северо-запад.
- БпЛА в Херсонской области — курсом на Херсон.
- БПЛА в Николаевской области — курсом на северо-западное направление. Группа пересекает границу Кировоградской области.
- Группа БпЛА в Харьковской области — курсом на запад, на Полтавскую область.
- Группа БПЛА в Днепропетровской области — курсом на Кировоградскую область.
22:37 Угроза ударных БПЛА для Днепра, Полтавы и Одесской области, предупредили Воздушные силы.
22:23 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:
- БпЛА в Сумской и Черниговской областях — курсом на юго-запад.
- БпЛА на севере Киевской области — курсом на запад.
- БпЛА на севере Черкасской области — курсом на юг.
- БПЛА в Херсонской области — курсом на Николаевскую.
- БПЛА в Николаевской области — курсом на северо-запад.
- группа БПЛА в Харьковской области — курсом на запад, в Полтавскую область.
- группа БПЛА в Днепропетровской области — курсом на юго-запад.
- группа БПЛА в Запорожскую область;
- БпЛА на востоке Полтавской области — курсом на северо-запад.
21:29 Угроза ударных БПЛА распространилась на Николаевскую и Херсонскую области.
21:13 Отбой воздушной тревоги в Киеве. Воздушные силы также сообщили об угрозе ударных дронов для Днепра.
20:40 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:
- в Сумской и Черниговской областях — курсом на юг;
- в центре Киевской области — курсом на запад;
- на востоке Житомирской области — курсом на запад;
- на севере Запорожской области — курсом на Днепропетровскую;
- на севере Донецкой области — курсом на Харьковскую;
- на востоке Днепропетровской области — курсом на запад.
20:30 В Киеве работает ПВО, сообщают корреспонденты NV.
20:23 Угроза ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский район).
Воздушные силы ВСУ по состоянию на 20:05 сообщили о движении беспилотников:
- новые группы БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей — курсом на юг;
- БпЛА в Полтавской области — курсом на юг, группа дронов перелетает в Черкасскую область;
- российский БпЛА в направлении столицы.
Позже в Воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА для Киева и Житомирской области.
Ночью 11 июля Россия атаковала Украину 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 44 дрона.
Российская армия ударила шахедами по Харькову, был поврежден роддом, пострадали девять человек. В Чугуеве в результате атаки РФ вспыхнул пожар, пострадали больница и жилые дома, трое пострадавших. В Николаевской области под ударом России оказалась транспортная инфраструктура.