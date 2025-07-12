Последствия российской атаки на Черновцы, 12 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Буковины)

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 12 июля, атаковала Украину 623 ракетами и дронами , многие из них были направлены на запад Украины. Фиксируются многочисленные разрушения, есть погибшие.

16:49. Число пострадавших во Львове возросло до 12, девятерым оказали помощь на месте, троих госпитализировали, сообщил Козицкий.



15:53. Число пострадавших в Черновцах выросло до 26, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

«Семь находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы», — отметил он.

В своем Telegram-канале Запаранюк сообщил, что двое погибших в Черновцах — это 43-летний Святослав Лазаренко, сотрудник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области, и 26-летняя Диана Кравченко — заведующая одной из черновицких аптек.

В эфире телемарафона Запаранюк также рассказал, что Диана Кравченко на момент атаки находилась в здании, а Святослав Лазаренко проезжал по главной улице Черновцов и был смертельно ранен обломком ракеты.



15:47. Число пострадавших во Львове по состоянию на 15:15 выросло до 10. Семи оказали помощь на месте, троих госпитализировали, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта. Также повреждены элементы фасада и окна учебных корпусов Львовской политехники.

11:40. Количество пострадавших в результате ночной атаки во Львове возросло до девяти. Двух человек госпитализировали. Все остальные получили помощь на местах, сообщили в ОВА.

10:35. NV публикует фоторепортаж последствий российской атаки по Львову.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

10:31. Войска России атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения: 597 ударными дронами, 339 из которых — шахеды, и 26 крылатыми ракетами Х-101.

По состоянию на 10:00 ПВО сбила 344 средства воздушного нападения противника: 319 вражеских БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет Х-101. Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны. Есть попадания ракеты и 20 шахедов в пяти локациях, падение обломков фиксируется в 19 местах.

10:25. Во Львове шестеро пострадавших, среди них — 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали, сообщили в ОВА.

Повреждены 46 домов, три корпуса Львовской политехники, городские суды, более 20 помещений бизнеса и 20 автомобилей.

10:13. Ночью Россия запустила по Украине 26 крылатых ракет и 597 дронов — Зеленский

«Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает русским производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни», — написал президент.

09:15. Последствия атаки на Черновицкую область.

09:00. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий рассказал, что оккупанты всю ночь атаковали Луцк шахедами, а на рассвете — ракетами. Всего в воздушном пространстве зафиксировали 35 БпЛА и две ракеты.

08:44. В г. Харьков в результате атаки пострадали 55-летний, 33-летний и 47-летний мужчины, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. ГСЧС показала фото после удара РФ по городу.

08:28. Последствия атаки на Львов от ГСЧС.

08:22. Войска России на рассвете атаковали Черновцы четырьмя шахедами и одной ракетой. В результате падения обломков погибли девушка 26 лет и мужчина в возрасте 43 года. Четыре человека тяжелораненые, одна женщина находится в очень тяжелом состоянии. Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

08:10. Последствия атаки на Луцк публикует ГСЧС.

07:40. Утром враг нанес 10 ударов по Харькову — двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной целью стало уже несколько лет нерабочее предприятие. Также известно о попадании шахеда в объект критической инфраструктуры. В Киевском районе есть один пострадавший, сообщил мэр Терехов.

07:30. Во Львове ночью взрывы ночью раздавались в нескольких районах города. На улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом. Также повреждения зафиксированы на улице Елены Степановны. По данным ОВА, повреждены и два промышленных объекта, пострадали четыре человека.

Мэр Андрей Садовый показал последствия атаки РФ на Львов.

Фото: Андрей Садовый / Telegram

Фото: Андрей Садовый / Telegram

06:14 В Луцке разрушен частный дом и соседние дома — последствия ночной атаки РФ.

05:10 Россия атаковала Харьков КАБами: зафиксировано попадание по жилому массиву, есть пострадавший.

05:00 Во Львове в результате российской атаки зафиксированы попадания в инфраструктурные объекты и жилые помещения

05:03 Угроза атаки в районе Луцка:

Зафиксировано скоростную цель в районе Берестечко с последующим движением в направлении Луцка.

Воздушные Силы призывают жителей Луцка немедленно перейти в укрытия.

Обновленная информация о вражеских дронах:

БпЛА на севере Харьковской области — движется на юго-восток.

БпЛА на юге Сумщины и в районе Кременчуга — курс на север.

БпЛА активно действует в районе Луцка — продолжается угроза, находитесь в безопасных местах.

04:15 Суспільне сообщает о ряде взрывов во Львове.

04:09 Суспільне сообщает о взрывах в Черновцах.

03:10 Движение вражеских беспилотников зафиксировано:

На Буковине — курс на юг.

На Львовщине — движется на юг.

На Волыни — направление северо-западное.

Группы БпЛА зафиксировано над Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областями — курс на запад.

Над Черкасской и Полтавской областями — движется на юг.

Фото: alerts.in.ua

03:08 В Луцке работают силы ПВО, сообщил городской голова Полищук.

В Черновицкой области работает ПВО, сообщил начальник ОВА Запаранюк.

02:45 Обновленная информация о воздушной обстановке:

Киев — угроза ударных БпЛА. Возможна работа сил ПВО. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях.

Луцк, Черновцы, Киев — подтверждена угроза применения ударных БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах.

02:30 Обновленная информация об угрозах со стороны ударных беспилотников:

Запад Ровенской области — курс в направлении Луцка

Север Тернопольщины — движение в сторону Львовщины

БпЛА над Львовской областью — курс на юг

БпЛА над Буковиной — движение на юг

БпЛА над Волынью — направление северо-западное

БпЛА на Черкасщине и Полтавщине — курс на юг

Группы БпЛА в воздушном пространстве Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областей — движение на запад

01:35 В Голосеево работает ПВО, сообщил Кличко.

01:10 Воздушные силы сообщают о большом скоплении БпЛА в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой областях, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесской области. Ударные беспилотники осуществляют хаотичное перемещение в воздушном пространстве этих регионов.

01:02 Воздушные силы сообщают о БпЛА в северо-восточной части Винницкой области курсом на Житомирщину.

БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину.

01:00 Суспільне сообщает о повторных взрывах в Черкассах.

00:14 В Кропивницком были слышны взрывы, информирует Суспільне.

00:10 Есть информация о пуске КР Х-101 бортом Ту-160. Также в воздухе наблюдаются борта стратегической авиации с аэродрома Оленья и Энгельс-2.

Фото: alerts.in.ua

23:52 Суспільне сообщает о взрывах в Черкассах и Николаеве.

23:33 По информации Воздушных Сил ВСУ, БпЛА на Черкасщине курсом на северо-западное направление, на Киевщину.

23:12 Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА в Киеве. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО.

23:03 Данные Воздушных сил о движении шахедов:

БПЛА в Сумской и Черниговской области — курсом на юго-запад.

БпЛА на севере Киевской области — курсом на юго-западное направление.

БПЛА на Полтавщине — курсом на северо-запад.

БпЛА в Херсонской области — курсом на Херсон.

БПЛА в Николаевской области — курсом на северо-западное направление. Группа пересекает границу Кировоградской области.

Группа БпЛА в Харьковской области — курсом на запад, на Полтавскую область.

Группа БПЛА в Днепропетровской области — курсом на Кировоградскую область.

22:37 Угроза ударных БПЛА для Днепра, Полтавы и Одесской области, предупредили Воздушные силы.

Инфографика: alerts.in.ua

22:23 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:

БпЛА в Сумской и Черниговской областях — курсом на юго-запад.

БпЛА на севере Киевской области — курсом на запад.

БпЛА на севере Черкасской области — курсом на юг.

БПЛА в Херсонской области — курсом на Николаевскую.

БПЛА в Николаевской области — курсом на северо-запад.

группа БПЛА в Харьковской области — курсом на запад, в Полтавскую область.

группа БПЛА в Днепропетровской области — курсом на юго-запад.

группа БПЛА в Запорожскую область;

БпЛА на востоке Полтавской области — курсом на северо-запад.

21:29 Угроза ударных БПЛА распространилась на Николаевскую и Херсонскую области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:13 Отбой воздушной тревоги в Киеве. Воздушные силы также сообщили об угрозе ударных дронов для Днепра.

20:40 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:

в Сумской и Черниговской областях — курсом на юг;

в центре Киевской области — курсом на запад;

на востоке Житомирской области — курсом на запад;

на севере Запорожской области — курсом на Днепропетровскую;

на севере Донецкой области — курсом на Харьковскую;

на востоке Днепропетровской области — курсом на запад.

20:30 В Киеве работает ПВО, сообщают корреспонденты NV.

20:23 Угроза ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский район).

Воздушные силы ВСУ по состоянию на 20:05 сообщили о движении беспилотников:

новые группы БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей — курсом на юг;

БпЛА в Полтавской области — курсом на юг, группа дронов перелетает в Черкасскую область;

российский БпЛА в направлении столицы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:15 / Инфографика: alerts.in.ua

Позже в Воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА для Киева и Житомирской области.

Ночью 11 июля Россия атаковала Украину 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 44 дрона.

Российская армия ударила шахедами по Харькову, был поврежден роддом, пострадали девять человек. В Чугуеве в результате атаки РФ вспыхнул пожар, пострадали больница и жилые дома, трое пострадавших. В Николаевской области под ударом России оказалась транспортная инфраструктура.