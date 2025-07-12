Российские войска нанесли 10 ударов по Харькову КАБами и шахедами, есть попадания в критическую инфраструктуру

Войска РФ атаковали Харьков дронами и управляемыми авиационными бомбами утром 12 июля 2025 года (Фото: instagram.com/kharkov.ua)

Утром 12 июля Харьков подвергся новой воздушной атаке со стороны российских войск. В городе прогремели взрывы, в частности, зафиксированы удары по жилой застройке в Киевском районе, один человек пострадал.

Обновлено в 07:30. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг утром нанес 10 ударов по Харькову — двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной целью стало предприятие, которое уже несколько лет как не работает. Произошло возгорание складских зданий.

Также известно о попадании шахеда в объект критической инфраструктуры. В Киевском районе есть один пострадавший, его госпитализировали.

Повреждены несколько авто и городские электрические сети.

Предварительно, один из ударов был нанесен управляемой авиационной бомбой, другой — шахедом. Подтверждено как минимум одно попадание по жилому массиву.

В Киевском районе города известно об одном пострадавшем.

«Город под атакой с воздуха. Будьте осторожны!» — написал мэр.

Сейчас идет сбор оперативной информации и оценка последствий. На месте работают экстренные службы.