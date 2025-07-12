Во Львове в результате российской атаки в ночь на субботу, 12 июля, зафиксировано попадание в жилой дом и нежилое помещение, есть пострадавшие, сообщил городской голова Андрей Садовый.

08:30. ГСЧС публикует последствия российской атаки на Львов. По состоянию на 07:00 спасатели ликвидировали все возгорания в городе.

Обновлено в 07:40. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что, кроме жилого дома на улице Митрополита Андрея, поврежден жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери.

Также в городе повреждены два промышленных объекта, начались пожары. Всего пострадали четыре человека, троим из них оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.

Взрывы ночью раздавались в нескольких районах города. На улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом. По словам мэра, во время удара люди находились в укрытиях, нескольким жителям оказали первую медицинскую помощь на месте.

Фото: Андрей Садовый / Telegram

В Зализнычном районе в результате атаки горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров.

Кроме того, повреждены еще несколько домов, детский сад и десятки автомобилей. Также из-за российского удара была оборвана контактная сеть, поэтому троллейбусы № 22, 30 и 32 временно не будут курсировать, добавил Садовый.

Фото: Андрей Садовый / Telegram

Фото: Андрей Садовый / Telegram

Радио Свобода опубликовала видео с места российских ударов во Львове.

Ранее 12 июля сообщалось о сильных взрывах во Львове. Воздушные силы ВСУ писали о движении ударных дронов на регион. Глава ОВА Максим Козицкий впоследствии сообщил, что в результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом, есть частичное разрушение подъезда.