Польша подняла истребители в ответ на массированную воздушную атаку РФ по Украине

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах (Фото: nikitos/www.flickr.com)

В ночь на 12 июля Вооруженные силы Польши вместе с союзниками подняли в небо истребители в связи с масштабной воздушной атакой РФ на Украину .

Об этом сообщает официальный аккаунт Оперативного командования ВС Польши в сети X.

В заявлении говорится, что из-за активности российской дальней авиации, которая наносила удары по целям на западе Украины, польские и союзные ВВС начали действовать в воздушном пространстве Польши.

Подняты в воздух очередные пары истребителей. Также до самого высокого уровня боевой готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах. Ситуация находится под контролем. Силы остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили в польском командовании.

В ночь на 12 июля Россия осуществила масштабное воздушное нападение на Украину, применив десятки ударных дронов Shahed и ракеты. Под ударами оказались, в частности, западные области страны.