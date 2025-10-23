«Русский террор не жалеет никого». Сибига осудил ночной удар РФ по синагоге в Киеве
Последствия вражеских обстрелов Киева (Фото: ГСЧС Киева)
Ночью 22 октября Россия атаковала Киев дронами, в результате чего была повреждена синагога в Подольском районе. Глава МИД Украины Андрей Сибига 23 октября осудил этот удар и призвал ослабить военные возможности РФ.
«Атака РФ на Киев ночью повредила синагогу. Российский террор не жалеет никого, в том числе религиозных сообществ», — сказал он.
Сибига напомнил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было повреждено 640 культовых сооружений, а 67 религиозных лидеров погибли.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин исключает все предложения мира и стремится продолжать войну.
«Мы должны лишить его возможности продолжать террор и агрессию: оставить без финансирования его военный бюджет и ослабить его военные способности», — добавил Сибига.
Ночью Россия совершила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков русского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродован детский сад.
Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.
23 октября также сообщалось, что в Сумской области шахматы атаковали железнодорожную станцию. Из-за угрозы российского обстрела движение поездов затруднено, на некоторых участках отсутствует напряжение в контактной сети, а двое работников локомотивной бригады госпитализированы.
Некоторые пригородные и региональные поезда задерживаются или изменяют маршруты, движение будет возобновлено после нормализации ситуации.