Прямые попадания 12 ракет и более 50 дронов. Главные факты о новой атаке России по объектам энергетики Украины 22 октября — инфографика NV

22 октября, 15:36
Поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

22 октября 2025 года Россия атаковала энергетические объекты Украины, что привело к перебоям с поставками воды, газа и электроэнергии в нескольких областях. Удары нанесли 405 дронами и 28 ракетами.

По данным Воздушных сил, Киев и Киевская область были основным направлением удара. Владимир Зеленский подчеркивал, что в целом сегодня, кроме столицы, пострадали 10 областей: Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что было зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падения обломков сбитых целей на 19 локациях.

Во второй половине дня во всех регионах Украины, где были экстренные обесточивания, вместо аварийных отключений ввели графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

В своей инфографике NV собрал главные факты о новом массированном ударе России 22 октября.

Инфографика: NV
  • Около 2 тыс. потребителей остались без света, 48 потребителей — без газоснабжения в Запорожской области.
  • На Кировоградщине были обесточены 27 населенных пунктов.
  • Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без света.

Аварийные отключения электроснабжения сегодня вводили в большинстве регионов Украины, среди них:

  • Киев
  • Киевская область
  • Днепропетровская область
  • Запорожская область
  • Сумская область
  • Полтавская область
  • Черкасская область
  • Кировоградская область
  • Житомирская область
  • Харьковская область
  • Одесская область

Проблемы с водоснабжением

  • Киев

Проблемы с газоснабжением

  • Запорожье

Данные ДТЭК, Укрэнерго, Воздушных Сил ВСУ, Запорожгаз

Редактор: Инна Семенова

