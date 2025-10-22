Прямые попадания 12 ракет и более 50 дронов. Главные факты о новой атаке России по объектам энергетики Украины 22 октября — инфографика NV
Поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
22 октября 2025 года Россия атаковала энергетические объекты Украины, что привело к перебоям с поставками воды, газа и электроэнергии в нескольких областях. Удары нанесли 405 дронами и 28 ракетами.
По данным Воздушных сил, Киев и Киевская область были основным направлением удара. Владимир Зеленский подчеркивал, что в целом сегодня, кроме столицы, пострадали 10 областей: Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что было зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падения обломков сбитых целей на 19 локациях.
Во второй половине дня во всех регионах Украины, где были экстренные обесточивания, вместо аварийных отключений ввели графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.
В своей инфографике NV собрал главные факты о новом массированном ударе России 22 октября.
- Около 2 тыс. потребителей остались без света, 48 потребителей — без газоснабжения в Запорожской области.
- На Кировоградщине были обесточены 27 населенных пунктов.
- Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без света.
Аварийные отключения электроснабжения сегодня вводили в большинстве регионов Украины, среди них:
- Киев
- Киевская область
- Днепропетровская область
- Запорожская область
- Сумская область
- Полтавская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Житомирская область
- Харьковская область
- Одесская область
Проблемы с водоснабжением
- Киев
Проблемы с газоснабжением
- Запорожье
Данные ДТЭК, Укрэнерго, Воздушных Сил ВСУ, Запорожгаз