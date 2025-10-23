Обстрел железной дороги в Сумской области: движение поездов затруднено из-за угрозы ударов РФ и отсутствия напряжения

23 октября, 09:06
Укрзализныця сообщила об осложнении движения поездов на Сумском направлении 23 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

В Сумской области из-за угрозы российского удара движение ряда поездов затруднено. На отдельных участках отсутствует напряжение в контактной сети, сообщает Укрзализныця в четверг, 23 октября.

В результате российского обстрела железной дороги поврежден подвижной состав и инфраструктура. Двое работников локомотивной бригады были госпитализированы для обследования.

Из-за угрозы обстрела приостановлено движение поездов № 144 Рахов — Сумы и № 787 Терещенская — Киев.

Пригородный поезд № 6888 Сумы — Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение будет восстановлено, как только это позволит ситуация.

Также УЗ сообщила об изменении маршрутов пригородного сообщения: поезд № 6012 будет курсировать по маршруту Сумы — Тростянец-Смородино (вместо Ворожба — Тростянец-Смородино).

В регионе применяется комбинированное движение: автобус плюс поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками, сказано в сообщении.

Также Укрзализныця сообщила о возможных изменениях маршрутов и задержках ориентировочно до 1,5 часа в Днепропетровской и Харьковской областях. Причиной является частичное отсутствие напряжения и повышенная опасность.

Ранее 23 октября сообщалось, что в Сумской области шахеды атаковали железнодорожную станцию. В ОВА сообщали о госпитализации одного мужчины.

Редактор: Юлия Рябовил

