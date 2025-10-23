В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 23 октября, пострадали семь человек. Спасатели ГСЧС показали последствия удара по столице.

В Подольском районе Киева спасатели потушили пожар в квартире на первом этаже пятиэтажки и нескольких автомобилях во дворе. Жителей дома эвакуировали.

Кроме того, в одной из многоэтажек частично обвалились кровля и две квартиры на восьмом этаже. В результате взрывной волны поврежден фасад и выбиты окна в одном из детских садов.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Также в районе ликвидировали пожары в складских помещениях и возгорание двух автомобилей возле жилого дома. От обломков пострадал один из бизнес-центров.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В Деснянском районе беспилотник врага попал в 21-й этаж жилого 24-этажного дома, но не взорвался. Еще один дрон попал в недостроенное сооружение.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на десяти локациях в Подольском, Оболонском и Деснянском районе зафиксировали повреждения. Также есть прямые попадания дронов по жилым домам.

«Сегодня сильно пострадал Подольский район. Повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей, деловые кварталы. В Оболонском районе дрон просто влетел в 15 этаж жилого дома, в Деснянском — такое же прямое попадание в 21 этаж», — написал Ткаченко.

Фото: Киевская МВА

Фото: Киевская МВА

Фото: Киевская МВА

Фото: Киевская МВА

Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродованный детский сад.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.