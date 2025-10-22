В результате российской атаки на Киев поврежден Олимпийский колледж имени Поддубного

Российский дрон попал в Олимпийский профессиональный колледж в Киеве (Фото: НОК Украины и олимпийская команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Telegram)

В ночь на среду, 22 октября, во время массированной атаки России дрон попал в Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного . Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной в Telegram.

В результате российского удара был поврежден ряд объектов спортивной и образовательной инфраструктуры. Разрушено искусственное футбольное поле, выбиты окна в футбольном и легкоатлетическом манежах, частично пострадал учебный корпус.

По информации администрации заведения, во время атаки все ученики и работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв.

Национальный олимпийский комитет Украины призвал мировое спортивное сообщество отреагировать на войну, которую Россия ведет против Украины.

«Каждая атака на Украину — это очередное подтверждение, что Россия является государством-террористом. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают убивать украинцев, их спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе», — отметили в НОК.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме. Наихудшая ситуация с электроснабжением в Сумской и Черниговской областях.