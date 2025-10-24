Российские дроны атаковали Херсон: вспыхнул пожар в многоэтажке, трое пострадавших

24 октября, 08:52
Ночью Херсон подвергся ударам российских дронов / Фото иллюстративное (Фото: ГСЧС)

Ночью 23 октября и утром 24 октября российские войска атаковали Херсон ударными дронами. В результате вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

В Днепровском районе города шахед попал в многоэтажку, вызвав пожар.

В результате обстрела пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина со взрывными травмами и термическими ожогами, их доставили в больницу.

Около 6:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму и осколочные ранения брюшной стенки. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее 24 октября сообщалось, что Россия атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области, без света остались 19 населенных пунктов.

Оккупанты также атаковали FPV-дроном машину ГСЧС, которая приехала на тушение пожара в Орехове Запорожской области. Один спасатель ранен.

