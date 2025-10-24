Российские дроны атаковали Херсон: вспыхнул пожар в многоэтажке, трое пострадавших

Ночью 23 октября и утром 24 октября российские войска атаковали Херсон ударными дронами. В результате вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

В Днепровском районе города шахед попал в многоэтажку, вызвав пожар.

В результате обстрела пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина со взрывными травмами и термическими ожогами, их доставили в больницу.

Около 6:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму и осколочные ранения брюшной стенки. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее 24 октября сообщалось, что Россия атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области, без света остались 19 населенных пунктов.