Сбрасывают триколор на многоэтажки. Россияне распространили фейк о том, что «контролируют» район Корабел в Херсоне

23 октября, 20:26
Оккупанты сбрасывают флаги на херсонские многоэтажки (Фото: Deep State)

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о якобы контроле над районом Корабел в Херсоне, сообщают аналитики DeepState в четверг, 23 октября.

Оккупанты активно демонстрируют на фото и видео, как сбрасывают свои флаги на многоэтажки и рисуют карты с обозначением «продвижения» в этом районе.

Однако Оперативное командование Юг отправило своего пресс-офицера, чтобы опровергнуть эти заявления, заявив, что это лишь ложь врага.

Кроме того, российские войска продолжают удары по району из РСЗО и артиллерии, а также сбрасывают КАБы, пытаясь подать это как «контроль» над частью города.

«Не исключено, что медийная активность врага в данном районе может быть связана с потенциальной попыткой высадки в каком-то другом месте», — предположили аналитики.

Российские пропагандистские с ТАСС 22 октября сообщили со ссылкой на министерство обороны РФ, что российские войска якобы имеют успехи на Карантинном острове Херсона.

Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты распространяют фейки о «захвате» Херсона и якобы присутствии российской пехоты на правом берегу Днепра.

«На самом деле, в районе Острова и Садового царит тишина, а врага нет», — сказано в сообщении.

Редактор: Роксолана Остапчук

